В Одесі поліцейські "кришували" 13 борделів: ДБР викрило схему

В Одесі двоє поліцейських – підполковник Ігор Павленко і капітан Руслан Вусатенко підозрюються в поборах з повій в незаконних борделях.

Як повідомляє "Слідство.Інфо", затримані офіцери служили в Управлінні по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУ НПУ Одещини.

Відзначається, що за поліцейськими вели стеження ще з лютого. Було встановлено, що вони схиляли жінок до надання секс-послуг. Так, 19 травня офіцери нагрянули на квартиру, де був організований бордель, і вимагали від його працівниць сплатити 10 тисяч гривень. За таку плату вони пообіцяли не складати протокол про адміністративне порушення і не повідомляти рідним дівчат про їх секс-роботу.

Обшук в поліції

Крім того, Павленко і Вусатенко вимагали, щоб кожна дівчина щомісяця платила їм по 400 доларів. Для цього правоохоронці наказали повіям оформити спеціальну банківську картку.

Поліцейських затримали 15 липня, коли секс-працівниці відправляли їм черговий грошовий переказ – 56 500 грн. За версією слідства, Павленко і Вусатенко "кришували" не менше 13 борделів.

Обшук на робочому місці підозрюваних

У пресслужбі ДБР підтвердили затримання поліцейських. Співробітники СБУ і ДБР провели обшуки вдома та на робочому місці затриманих поліцейських. Офіцерам поліції оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу. Норма передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років з конфіскацією майна, а також заборона обіймати певні посади на строк до трьох років.

Слідчі дії

Бордель

Поліція в борделі

СБУ і ДБР провели обшук

Вилучені гроші

Повії в борделі

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