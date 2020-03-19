В Одесі городяни перекрили трамвайну колію, заблокувавши рух трамваїв на Котовського. Люди протестують проти обмежень за кількістю перевезених міським транспортом пасажирів, введених владою в зв'язку з карантином через коронавірус.

Відео скупчилися трамвайних вагонів на маршруті №7 опублікувало інтернет-видання "кекс", а також "7 канал"(щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

На відео видно з десяток трамваїв, які простоюють через акції протесту на трамвайних коліях. Люди вимагають, щоб в вагони пускали по 20 пасажирів.

"Не пускають більше 10 людей в вагони замість 20" – прокоментувала за кадром автор відео.

В Одесі почалися перші протести проти карантину kekc.news (скрін)

Транспортний колапс спостерігається і в інших районах Одеси.

В Одесі почалися перші протести проти карантину Odessa.online

В Одесі почалися перші протести проти карантину Odessa.online

В Одесі почалися перші протести проти карантину Odessa.online

В Одесі почалися перші протести проти карантину Odessa.online

В Одесі почалися перші протести проти карантину Odessa.online

В Одесі почалися перші протести проти карантину Odessa.online

Нагадаємо, в Україні введено обмеження по кількості пасажирів, перевезених одночасно громадським транспортом. Так, маршрутки, трамваї і тролейбуси, згідно з постановою Кабміну, не повинні набирати одночасно більше 10 пасажирів.

З 19 березня мерія Одеси пообіцяла ввести жорсткий контроль за дотриманням цієї норми.

"З 19 березня 2020 року – відповідно до рішень центральних органів влади щодо обмеження кількості пасажирів (не більше 10 осіб) – рухомий склад підприємства" Одесміськелектротранс "не здійснюватиме рух по маршруту в разі перевищення передбаченого кількості пасажирів", – відзначається в зверненні мерії до одеситів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі співробітники Патрульній поліції нібито оштрафували водія однієї з маршруток за те, що в салоні перебувало понад 10 чоловік. Очевидці стверджують, що даний випадок стався вдень 18 березня.

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