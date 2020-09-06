В Одесі почали завершальний етап підняття танкера "Делфі" з моря, – Криклій
В Одесі 6 вересня розпочали фінальний етап робіт із підняття і відбуксирування танкера "Делфі", який затонув у Чорному морі торік.
Він проходитиме у п'ять кроків. Про це в Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
"Усі випробування завершено, екологічний стан – у нормі, і повна готовність до завершальної операції", – зазначив чиновник.
Зокрема, фінальна операція з підняття "Делфі" передбачає:
відкатку води з танків, куди її було подано спеціально для забезпечення сталого стану судна на ґрунті;
випробування водотічності;
переміщення на глибину;
заведення тросів і пристроїв для обв’язки танкера між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4";
переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.
Міністр інфраструктури подякував компаніям і фахівцям, які долучилися до підняття з води затонулого біля Одеси танкера.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
біля одеського пляжу "Дельфін" 26 серпня майже підняли з моря танкер "Делфі" (Delfi), який затонув ще 21 листопада 2020 року.
Однак уже 3 вересня в Одесі знову трапився розлив нафтопродуктів із затонулого танкера.