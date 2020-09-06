В Одесі почали завершальний етап підняття танкера "Делфі" з моря, – Криклій

В Одесі 6 вересня розпочали фінальний етап робіт із підняття і відбуксирування танкера "Делфі", який затонув у Чорному морі торік.

Він проходитиме у п'ять кроків. Про це в Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Усі випробування завершено, екологічний стан – у нормі, і повна готовність до завершальної операції", – зазначив чиновник.

Зокрема, фінальна операція з підняття "Делфі" передбачає:

відкатку води з танків, куди її було подано спеціально для забезпечення сталого стану судна на ґрунті;

випробування водотічності;

переміщення на глибину;

заведення тросів і пристроїв для обв’язки танкера між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4";

переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.

Міністр інфраструктури подякував компаніям і фахівцям, які долучилися до підняття з води затонулого біля Одеси танкера.

Скриншот повідомлення. Telegram-канал Владислав Криклій

Як повідомляв OBOZREVATEL:

біля одеського пляжу "Дельфін" 26 серпня майже підняли з моря танкер "Делфі" (Delfi), який затонув ще 21 листопада 2020 року.

Однак уже 3 вересня в Одесі знову трапився розлив нафтопродуктів із затонулого танкера.

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