В Одесі почали піднімати затонулий танкер: не обійшлося без НП. Фоторепортаж

Події 15:16, 18.07.2020 Оновлено: 15:47, 18.07.2020

У суботу, 18 липня, в Одесі розпочалася операція з підйому затонулого танкера "Делфі" (Delfi).

Як повідомляє "Думська", роботи з накачування понтонів стартували о 06:00. Між пляжем і танкером постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На відстань близько 100 метрів підійшли буксири, на них завели троси, щоб смикнути затонуле судно для постановки на кіль.

Однак при спробі смикнути танкер у одного з буксирів порвався канат.

Через це операція може перерватися і продовжитися в неділю.

В Одесі розпочалася операція з підйому затонулого танкера
dumskaya.net
Роботи з підйому танкера Delfi в Одесі стартували о 06:00
dumskaya.net
Між одеським пляжем і танкером постійно курсують катери
dumskaya.net
На буксири завели троси, щоб смикнути затонулий танкер
dumskaya.net
В одного з буксирів, який тягнув танкер Delfi, порвався канат
dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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