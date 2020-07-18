В Одесі почали піднімати затонулий танкер: не обійшлося без НП. Фоторепортаж
У суботу, 18 липня, в Одесі розпочалася операція з підйому затонулого танкера "Делфі" (Delfi).
Як повідомляє "Думська", роботи з накачування понтонів стартували о 06:00. Між пляжем і танкером постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
На відстань близько 100 метрів підійшли буксири, на них завели троси, щоб смикнути затонуле судно для постановки на кіль.
Однак при спробі смикнути танкер у одного з буксирів порвався канат.
Через це операція може перерватися і продовжитися в неділю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 листопада через сильний шторм у морі біля берегів Одеси зазнав лиха танкер Delfi під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовився евакуюватися і подавати сигнал SOS без дозволу судновласника.
З'ясувалося. що з пробоїни на танкері витікало пальне. Після аварії показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені в 157 разів.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Одеси доручив чиновникам прибрати затонулий танкер Delfi до 20 липня.
15 липня з судна знову вилилося пальне.