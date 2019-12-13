Головна Новини
13 грудня • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

В Одесі пішохід загинув під колесами вантажівки. Фото

491
Читати матеріал російською

В Одесі 13 грудня 69-річний чоловік загинув під колесами вантажівки Volvo. ДТП сталося на перетині вулиць Грушевського та Паркової.

Пішохід загинув миттєво. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Мати з дітьми потрапила в смертельну ДТП під Одесою: фото

Правоохоронці з'ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

В Одесі пішохід загинув під колесами вантажівки

В Одесі пішохід загинув під колесами вантажівки

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі ввечері 12 грудня водій автомобіля Hyundai на пішохідному переході збив 19-річну дівчину. Вона загинула на місці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги