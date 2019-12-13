В Одесі пішохід загинув під колесами вантажівки. Фото

В Одесі 13 грудня 69-річний чоловік загинув під колесами вантажівки Volvo. ДТП сталося на перетині вулиць Грушевського та Паркової.

Пішохід загинув миттєво. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Правоохоронці з'ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

В Одесі пішохід загинув під колесами вантажівки od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі ввечері 12 грудня водій автомобіля Hyundai на пішохідному переході збив 19-річну дівчину. Вона загинула на місці.

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