В Одесі підлітка врятували від самогубства в СІЗО: подробиці

В Одеському слідчому ізоляторі запобігли спробі суїциду. Накласти на себе руки намагався неповнолітній арештант.

Відповідальність за інцидент прокуратура покладає на працівників СІЗО, повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Так, за результатами комплексної перевірки прокуратурою відкрито кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов'язків посадовими особами СІЗО. Їм ставиться недбалість в питанні охорони життя і здоров'я неповнолітніх, внаслідок чого завдано істотної шкоди їх здоров'ю.

Прокурори встановили, що адміністрацією СІЗО вкрай неефективно проводиться індивідуально-профілактична робота з найбільш небезпечною категорією осіб з точки зору можливості здійснення ними самогубств.

Дії співробітників СІЗО кваліфікуються за ч. 1 ст. 137 КК України (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого). Санкція даної статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Як наголошується, даний випадок не поодинокий. Так, правоохоронцями відкриті ще 3 кримінальні провадження за фактами отримання неповнолітніми тілесних ушкоджень в Одеському СІЗО. Дії адміністрації кваліфіковані за ч. 3 ст. 120 КК України (доведення особи до самогубства або спроби самогубства, яка стала наслідком жорстокого з нею поводження). Якщо вина підозрюваних буде доведена, їм загрожує до 10 років в'язниці.

В Одесі підлітка врятували від самогубства в СІЗО Денис малюська / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 січня в Одесі затримали двох поліцейських за шахрайство і зловживання службовим становищем. Правоохоронці допомогли іноземному злочинцеві нахабно відібрати у двох українських підприємців 19 тисяч 700 євро.

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