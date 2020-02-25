В Одесі патрульні врятували чоловіка, який на їх очах намагався перерізати собі горло

Інспектори Патрульній поліції Одеси 24 лютого врятували від жорстокого самогубства молодого чоловіка.

35-річний одесит практично збожеволів на ґрунті ревнощів. Коли патрульні виявили його у дворі житлового будинку, він стояв з поставленим до горла лезом і говорив незрозумілі речі. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Патрульні врятували чоловіка, який намагався перерізати собі горло celebemed.ru

У поліцію подзвонили сусіди чоловіка, що проживає в Суворовському районі міста. Прибувши на місце виклику, інспектори почули крики і звук розбитого скла у дворі будинку.

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Патрульні вирішили перелізти через паркан, щоб встигнути врятувати громадянина, а потім почали його заспокоювати.

Під час бесіди, коли чоловік на мить відвернувся, правоохоронці заблокували йому руки з лезом і одягли наручники, щоб він не завдав собі шкоди. До приїзду швидкої інспектори надали йому домедичну допомогу, тому що людина встигла завдати собі порізи.

Чоловік був госпіталізований.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, комбат Патрульній поліції влаштував "скажений" дебош в Одесі і потрапив на відео.

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