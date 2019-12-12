В Одесі пасажир і маршрутник побилися через 7 гривень: відео 18+

В Одесі водій маршрутки №201 побився з пасажиром посеред рейсу. Причиною конфлікту стала оплата за проїзд.

Оскільки в одеському транспорті гроші за проїзд оплачуються під час виходу, водій зупинив одного з пасажирів, який хотів вийти, і зажадав з нього оплату. У відповідь той заявив, що гроші він передав раніше, після чого чоловіки влаштували сутичку. Відповідне відео розміщено на Youtube-каналі Е-95 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі водій маршрутки побився з пасажиром od.vgorode.ua (Ілюстрація)

"Типова атмосфера в 201-й маршрутці, водій з пасажиром б'ються через 7 гривень, вся маршрутка чекає", – йдеться в описі до публікації.

Обережно, на відео присутня нецензурна лайка

За словами автора, далі він знімати не став, а пішов розбороняти забіяк на вулицю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на очах пасажирів в Одесі посеред рейсу побилися два водії маршруток.

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