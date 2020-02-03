В Одесі охоронець центру реабілітації катував дітей: що йому загрожує

В Одесі судитимуть працівника охоронної фірми, якого підозрюють у катуваннях дітей у скандально відомому Центрі соціально-психологічної реабілітації "Світанок".

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.

За даними слідства, в кінці липня 2019 року у приміщенні центру один з охоронців, які прибули до установи за викликом вихователя, знущався і побив двох неповнолітніх вихованців.

Стосовно чоловіка відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (Катування). Вона передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

В Одесі охоронець центру реабілітації катував дітей zik.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за фактами катувань та інших порушень прав неповнолітніх у притулку "Світанок" в Одесі було відкрито кримінальне провадження. Зазначалося, що йдеться про побиття дітей, причому не тільки з боку вихователів Центру, а й працівників правоохоронних органів, а також приниження і насильство щодо неповнолітніх.

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