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3 лютого • оновлено в 17:46
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В Одесі охоронець центру реабілітації катував дітей: що йому загрожує

1.2т
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В Одесі судитимуть працівника охоронної фірми, якого підозрюють у катуваннях дітей у скандально відомому Центрі соціально-психологічної реабілітації "Світанок".

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.

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За даними слідства, в кінці липня 2019 року у приміщенні центру один з охоронців, які прибули до установи за викликом вихователя, знущався і побив двох неповнолітніх вихованців.

Стосовно чоловіка відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (Катування). Вона передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

В Одесі охоронець центру реабілітації катував дітей

В Одесі охоронець центру реабілітації катував дітей

zik.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за фактами катувань та інших порушень прав неповнолітніх у притулку "Світанок" в Одесі було відкрито кримінальне провадження. Зазначалося, що йдеться про побиття дітей, причому не тільки з боку вихователів Центру, а й працівників правоохоронних органів, а також приниження і насильство щодо неповнолітніх.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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