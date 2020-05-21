В Одесі обвалився ще один житловий будинок. Перші фото НП

В Одесі частково обвалився житловий будинок на вулиці Середньофонтанській. За попередньою інформацією, в НП ніхто не постраждав.

Подія трапилася в ніч на 22 травня, повідомили в пресслужбі Національної поліції. Виданню Odessa.online в міській раді заявили, що будинок давно визнали аварійним (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В Одесі обвалився будинок odessa.online

В Одесі обвалився будинок odessa.online

Відзначається, що обвалилася частина галереї на другому поверсі будинку. У цій частині будівлі давно ніхто не жив.

В Одесі обвалився будинок odessa.online

В Одесі обвалився будинок odessa.online

На даний момент там відселяють мешканців ще кількох квартир, які примикають до розваленої частини. Вони тимчасово житимуть в готелі.

В Одесі обвалився будинок odessa.online

В Одесі обвалився будинок odessa.online

В Одесі обвалився будинок odessa.online

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Одесі на вулиці Торговій звалився чотириповерховий житловий будинок, пошкоджено декілька квартир.