В Одесі невідомі побили і викрали чоловіка. Фото, відео

Події 16:32, 13.04.2020 Оновлено: 16:32, 13.04.2020

В Одесі на вулиці побили та викрали молодого чоловіка. Після побиття його заштовхали в авто і відвезли в невідомому напрямку.

Злочин стався вночі 13 квітня на проспекті Небесної Сотні. Про те, що сталося правоохоронцям розповіли схвильовані батьки викраденого, повідомили в прес-службі Патрульній поліції Одеської області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Батьки розповіли, що сина відвезли на автомобілі BMW. Відразу ж опис машини отримали всі патрульні екіпажі. Незабаром авто, ща підходило під орієнтування, було зупинено неподалік від місця злочину – на вулиці Львівській.

В автомобілі знаходилися потерпілий і двоє чоловіків. Під час обшуку в салоні були знайдені ножі, пістолет, телескопічна палиця і балаклави. Затриманих передали слідчій групі.

В Одесі невідомі побили і викрали чоловіка
Facebook / Патрульна поліція Одеської області
В Одесі невідомі побили і викрали чоловіка
Facebook / Патрульна поліція Одеської області
В Одесі невідомі побили і викрали чоловіка
Facebook / Патрульна поліція Одеської області
В Одесі невідомі побили і викрали чоловіка
Facebook / Патрульна поліція Одеської області
В Одесі невідомі побили і викрали чоловіка
Facebook / Патрульна поліція Одеської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі троє чоловіків викрали на вулиці підлітка. Хлопця силою заштовхали в машину і відвезли в невідомому напрямку. Викрадачів незабаром затримали.

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