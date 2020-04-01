В Одесі після передчасних пологів на дому помер новонароджений.

У домашніх умовах несподівано народила 28-річна одеситка, яка перебувала на 7 місяці вагітності, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

Народивши дитину, мати відразу викликала "швидку". Але врятувати немовля не вдалося – дитина померла по дорозі в лікарню. Медики повідомили про це правоохоронцям, які відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").

Причини смерті немовляти встановить експертиза. Породіллю в даний момент обстежують лікарі. Попередньо, жінка не перебувала на обліку в жіночій консультації.

В Одесі немовля померло після домашніх пологів m.azh.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області засипало грунтом двох людей. Рятувальники дістали тіла без ознак життя. Трагедія трапилася на березі Хаджибейського лиману в селі Алтестово Біляївського району.

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