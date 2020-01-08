В Одесі неадекват "захопив" аеропорт: перше фото і подробиці з місця НП

В Одесі невідомий на мікроавтобусі заїхав на територію аеропорту, збив шлагбаум, а після увірвався в термінал і закричав про закладену в терміналі бомбу. З аеропорту довелося евакуювати пасажирів і персонал.

Інцидент стався близько 8 години ранку 8 січня, повідомили в прес-службі Одеського аеропорту.

"Чоловік на мікроавтобусі cнес шлагбаум біля нового терміналу, увірвався в будівлю і почав кричати, що аеропорт замінований. До прибуття правоохоронних органів, порушник був затриманий охороною аеропорту. Був проведений ретельний огляд будівлі та прилеглої території слідчо-оперативною групою, кінологами і вибухотехніками ", – повідомили в прес-службі аеропорту.

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Станом на 10:30 ранку аеропорт вже працює в штатному режимі.

У свою чергу, екс-радник начальника обласної поліції Руслан Форостяк написав на своїй сторінці в Facebook, що порушник був в балаклаві і куртці з написом "Совість".

Відзначимо, що, крім Одеського аеропорту, вранці 8 січня правоохоронці також перевіряли повідомлення про бомби в будівлях міської ради та СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському аеропорту співробітники СБУ розкрили механізм вимагання хабарів митниками у комерсантів за безперешкодне перевезення товарів. Оперативники встановили, що співробітники митного поста систематично вимагали гроші за оформлення одягу, яку бізнесмени ввозили з країн Близького Сходу.

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