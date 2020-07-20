В Одесі не дотримали обіцянок, даних Зеленському: танкер Delfi залишився лежати біля пляжу

Перша спроба підняти танкер Delfi на одеському пляжі "Дельфін" до терміну, визначеного президентом України Володимиром Зеленським, виявилася невдалою. Другу спробують зробити в четвер, 23 липня.

Координатор підйому танкера співвласник компанії P&O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер на своїй сторінці в Facebook написав, що операція виявилася складнішою, ніж передбачалося раніше. Але її продовжать.

"Пробуємо розкласти все по поличках іще раз.

Ситуація: Delfi правим бортом лежить на бетонному хвилерізі, міцно зачепився носом і пошкодив правий борт по всій довжині корпусу. Для його евакуації судновласник найняв компанію Smart Marine Concept, яка розробила план, погодила його з капітаном Одеського порту і виконує всі роботи, крім буксирних.

Буксирні роботи взяла на себе P&O Maritime Ukraine, беручи участь у проєкті як допоміжний сервіс, який виконує вступні підрядника. До розробки проєкту ми не мали і не маємо жодного відношення", – написав Ставніцер.

За його словами, вихідні показали, що проєкт виявився неефективним. Зняти Delfi з хвилерізу не вдалося – не витримав кормовий канат. Зараз водолази продовжують полегшувати судно, а підрядник готує сталеві троси.

"Друга спроба попередньо призначена на четвер. Якщо вона знову закінчиться невдачею, керівництво операцією перейде до АМПУ. У цьому разі ми готові підключатися щільніше, направляти своїх інженерів і брати участь на всіх етапах. Найімовірніше, потрібно буде переглядати проєкт, можливо, змінювати підрядника і починати набагато масштабніші роботи. На жаль, це може зайняти чимало часу", – зазначив бізнесмен.

Початковий план із підйому танкера виявився неефективним (Facebook Андрія Ставніцера)

Другу спробу зроблять 23 липня (Facebook Андрія Ставніцера)

Він також уточнив, що подібні операції ніколи і ніде в світі не проходили легко і швидко. Це абсолютно нормальна практика, коли такі масштабні проєкти вдаються не з першого разу, чудес тут чекати не варто.

Тим часом у соцмережах обговорюють дедлайн, який призначив президент України Володимир Зеленський для підйому танкера.

Журналіст і блогер Юрій Романенко запропонував поставити навпроти танкера шибеницю.

"Пригадую, там Зеленський давав термін до 20 липня із танкером "Делфі". Сьогодні 20 липня, а танкер, я так розумію, на місці. Як треба було і як доведеться наводити лад у країні. По приїзду до Одеси президент повинен був поставити шибеницю якраз навпроти злощасного танкера. І в разі якщо танкер залишився б на місці, то просто тупо повісити відповідальну особу. І вішати їх до того моменту, поки танкер стояв би на місці. Так, жорстоко. Так, не по-європейськи. Але в нашій країні ніякої іншої мови ненажерливі миші не зрозуміють", – написав блогер.

Журналіст запропонував навпроти танкера встановити шибеницю (Faсеbook Юрія Романенка)

Народна депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова в Twitter назвала операцію з підйому танкера провальною піар-акцією.

Тетяна Плачкова назвала операцію з підйому танкера провальною піар-акцією (Twitter Тетяни Плачковою)

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