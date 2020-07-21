В Одесі не дотримали обіцянок, даних Зеленському: танкер Delfi залишився лежати біля пляжу
Другу спробу підняти такер Delfi зроблять 23 липня.
Перша спроба підняти танкер Delfi на одеському пляжі "Дельфін" до терміну, визначеного президентом України Володимиром Зеленським, виявилася невдалою. Другу спробують зробити в четвер, 23 липня.
Координатор підйому танкера співвласник компанії P&O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер на своїй сторінці в Facebook написав, що операція виявилася складнішою, ніж передбачалося раніше. Але її продовжать.
"Пробуємо розкласти все по поличках іще раз.
Ситуація: Delfi правим бортом лежить на бетонному хвилерізі, міцно зачепився носом і пошкодив правий борт по всій довжині корпусу. Для його евакуації судновласник найняв компанію Smart Marine Concept, яка розробила план, погодила його з капітаном Одеського порту і виконує всі роботи, крім буксирних.
Буксирні роботи взяла на себе P&O Maritime Ukraine, беручи участь у проєкті як допоміжний сервіс, який виконує вступні підрядника. До розробки проєкту ми не мали і не маємо жодного відношення", – написав Ставніцер.
За його словами, вихідні показали, що проєкт виявився неефективним. Зняти Delfi з хвилерізу не вдалося – не витримав кормовий канат. Зараз водолази продовжують полегшувати судно, а підрядник готує сталеві троси.
"Друга спроба попередньо призначена на четвер. Якщо вона знову закінчиться невдачею, керівництво операцією перейде до АМПУ. У цьому разі ми готові підключатися щільніше, направляти своїх інженерів і брати участь на всіх етапах. Найімовірніше, потрібно буде переглядати проєкт, можливо, змінювати підрядника і починати набагато масштабніші роботи. На жаль, це може зайняти чимало часу", – зазначив бізнесмен.
Початковий план із підйому танкера виявився неефективним (Facebook Андрія Ставніцера)
Другу спробу зроблять 23 липня (Facebook Андрія Ставніцера)
Він також уточнив, що подібні операції ніколи і ніде в світі не проходили легко і швидко. Це абсолютно нормальна практика, коли такі масштабні проєкти вдаються не з першого разу, чудес тут чекати не варто.
Тим часом у соцмережах обговорюють дедлайн, який призначив президент України Володимир Зеленський для підйому танкера.
Журналіст і блогер Юрій Романенко запропонував поставити навпроти танкера шибеницю.
"Пригадую, там Зеленський давав термін до 20 липня із танкером "Делфі". Сьогодні 20 липня, а танкер, я так розумію, на місці. Як треба було і як доведеться наводити лад у країні. По приїзду до Одеси президент повинен був поставити шибеницю якраз навпроти злощасного танкера. І в разі якщо танкер залишився б на місці, то просто тупо повісити відповідальну особу. І вішати їх до того моменту, поки танкер стояв би на місці. Так, жорстоко. Так, не по-європейськи. Але в нашій країні ніякої іншої мови ненажерливі миші не зрозуміють", – написав блогер.
Журналіст запропонував навпроти танкера встановити шибеницю (Faсеbook Юрія Романенка)
Народна депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова в Twitter назвала операцію з підйому танкера провальною піар-акцією.
Тетяна Плачкова назвала операцію з підйому танкера провальною піар-акцією (Twitter Тетяни Плачковою)
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
22 листопада через сильний шторм у морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовлявся евакуюватися і подавати сигнал SOS без дозволу судновласника.
Рятувальники не змогли підійти до корабля через сильний шторм, на березі моря було розгорнуто оперативний штаб.
Корабельну аварію танкера в Одесі також зняли з повітря: в мережі з'явилося шокуюче відео. Людей дивом вдалося врятувати, моряки потрапили в лікарню з переохолодженням.
З'ясувалося, що з пробоїни на кораблі витікає пальне. Після краху показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені в 157 разів.
Пізніше в ЗМІ назвали справжнього власника затонулого танкера Delfi: це колишній депутат від Партії регіонів.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Одеси доручив чиновникам прибрати затонулий танкер Delfi до 20 липня.
У суботу, 18 липня, в Одесі провели операцію з підйому затонулого танкера "Делфі" (Delfi). Вона виявилася безуспішною.