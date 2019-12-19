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19 грудня • оновлено в 11:41
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Генерал втік у декрет: в Одесі назрів серйозний скандал після трагічної пожежі

2.6т
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В Одесі після трагічної пожежі на Троїцькій, яка забрала життя 16 осіб, начальник обласного управління ДСНС Віктор Федорчак пішов у відпустку для догляду за дитиною.

Так скандальний генерал намагається уникнути звільнення. Про це повідомляє "Думська".

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Дружина Федорчака Майя того ж дня вийшла на роботу. Вона також працює в структурі ДСНС на посаді диспетчерки.

Віктор Федорчак

Віктор Федорчак

od.dsns.gov.ua

Мережу просто підірвала інформація про те, шо Федорчак пішов у "декрет". Користувачі Facebook діляться гнівними коментарями і вимагають звільнити главу ДСНС Миколу Чечоткіна, який нібито відправив свого підлеглого у відпустку для догляду за дитиною.

В Одесі назрів серйозний скандал після трагічної пожежі

В Одесі назрів серйозний скандал після трагічної пожежі

Лена Ротарі/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот мразина!
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