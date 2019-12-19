Генерал втік у декрет: в Одесі назрів серйозний скандал після трагічної пожежі

В Одесі після трагічної пожежі на Троїцькій, яка забрала життя 16 осіб, начальник обласного управління ДСНС Віктор Федорчак пішов у відпустку для догляду за дитиною.

Так скандальний генерал намагається уникнути звільнення. Про це повідомляє "Думська".

Дружина Федорчака Майя того ж дня вийшла на роботу. Вона також працює в структурі ДСНС на посаді диспетчерки.

Віктор Федорчак od.dsns.gov.ua

Мережу просто підірвала інформація про те, шо Федорчак пішов у "декрет". Користувачі Facebook діляться гнівними коментарями і вимагають звільнити главу ДСНС Миколу Чечоткіна, який нібито відправив свого підлеглого у відпустку для догляду за дитиною.

В Одесі назрів серйозний скандал після трагічної пожежі Лена Ротарі/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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