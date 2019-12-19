Генерал втік у декрет: в Одесі назрів серйозний скандал після трагічної пожежі

В Одесі після трагічної пожежі на Троїцькій, яка забрала життя 16 осіб, начальник обласного управління ДСНС Віктор Федорчак пішов у відпустку для догляду за дитиною.
Так скандальний генерал намагається уникнути звільнення. Про це повідомляє "Думська".
Дружина Федорчака Майя того ж дня вийшла на роботу. Вона також працює в структурі ДСНС на посаді диспетчерки.
Віктор Федорчак
od.dsns.gov.ua
Мережу просто підірвала інформація про те, шо Федорчак пішов у "декрет". Користувачі Facebook діляться гнівними коментарями і вимагають звільнити главу ДСНС Миколу Чечоткіна, який нібито відправив свого підлеглого у відпустку для догляду за дитиною.
В Одесі назрів серйозний скандал після трагічної пожежі
Лена Ротарі/Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL :
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня приблизно о 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
У поліції назвали основну версію трагедії: несправність електропроводки.
В Одесі потерпілим у пожежі на вулиці Троїцькій з благодійного фонду міськради виділять від 10 до 50 тис. грн.
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