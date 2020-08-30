В Одесі націоналісти влаштували бійку з представниками ЛГБТ. Фото і відео

У центрі Одеси проведення Маршу рівності закінчилося бійкою між представниками ЛГБТ-спільноти та націоналістами.

Про це повідомила Думська. Фестиваль "Одеса-Прайд 2020" проходив на Приморському бульварі (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

На захід прийшли і активісти організації "Традиція і порядок". Вони стали ображати присутніх нецензурною лексикою, в результаті чого між двома групами виникла бійка.

Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ, незважаючи на присутність правоохоронців, які охороняли ЛГБТ-марш. Поліцейським вдалося розвести учасників конфлікту по різні боки Думської площі, проте в натовпі виникло декілька бійок, в тому числі за участю правоохоронців.

В результаті чотирьох активістів затримали, а один поліцейський отримав серйозне поранення. Його з місця події відвезла "швидка".

Фестиваль "Одеса-Прайд 2020" проходив на Приморському бульварі. Думська

У натовпі виникло декілька бійок. Думська

Поліцейським вдалося розвести учасників конфлікту по різні боки Думської площі. Думська

На захід прийшли і активісти організації "Традиція і порядок". Думська

Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ. Думська

Чотирьох активістів затримали поліцейські. Думська

Між представниками ЛГБТ і націоналістами виникла сутичка. Думська

Націоналісти ображали присутніх нецензурною лексикою. Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, за шість років проведення в Києві Маршу рівності число його учасників зросло від 80 осіб до 8 тисяч. Про це розповіли правозахисниця і співорганізаторка "КиївПрайд-2019" Софія Лапіна та директор "КиївПрайд-2019" Руслана Панухнік.