В Одесі націоналісти влаштували бійку з представниками ЛГБТ. Фото і відео

Борис Бондар Події 19:41, 30.08.2020 Оновлено: 19:41, 30.08.2020

У центрі Одеси проведення Маршу рівності закінчилося бійкою між представниками ЛГБТ-спільноти та націоналістами.

Про це повідомила Думська. Фестиваль "Одеса-Прайд 2020" проходив на Приморському бульварі (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

На захід прийшли і активісти організації "Традиція і порядок". Вони стали ображати присутніх нецензурною лексикою, в результаті чого між двома групами виникла бійка.

Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ, незважаючи на присутність правоохоронців, які охороняли ЛГБТ-марш. Поліцейським вдалося розвести учасників конфлікту по різні боки Думської площі, проте в натовпі виникло декілька бійок, в тому числі за участю правоохоронців.

В результаті чотирьох активістів затримали, а один поліцейський отримав серйозне поранення. Його з місця події відвезла "швидка".

Фестиваль "Одеса-Прайд 2020" проходив на Приморському бульварі.
Думська
У натовпі виникло декілька бійок.
Думська
Поліцейським вдалося розвести учасників конфлікту по різні боки Думської площі.
Думська
На захід прийшли і активісти організації "Традиція і порядок".
Думська
Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ.
Думська
Чотирьох активістів затримали поліцейські.
Думська
Між представниками ЛГБТ і націоналістами виникла сутичка.
Думська
Націоналісти ображали присутніх нецензурною лексикою.
Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, за шість років проведення в Києві Маршу рівності число його учасників зросло від 80 осіб до 8 тисяч. Про це розповіли правозахисниця і співорганізаторка "КиївПрайд-2019" Софія Лапіна та директор "КиївПрайд-2019" Руслана Панухнік.

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