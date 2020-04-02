В Одесі наркоман-неадекват вбив охоронця і поранив іншого. Фото і відео

В Одесі в Суворовському районі 30-річний чоловік в стані наркотичного сп'яніння зайшов в один з гаражних кооперативів і без причини вдарив охоронця цеглиною по голові і ножем в серце. Той помер на місці.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Після вбивця пішов в гаражі на сусідній вулиці і накинувся з ножем на іншого охоронця. 60-річний чоловік своєчасно відреагував на удар в шию і врятував собі життя, відбувшись порезом.

Після дзвінків перехожих і повідомлення представників охоронної фірми, яких викликав потерпілий, злочинця оперативно затримала поліція. Ним виявився 30-річний житель райцентру Біляївка. Він пояснив свої агресивні і неадекватні дії тим, що перебував під дією наркотиків.

Затриманому оголосили підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 3 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 (незавершений замах на вбивство) Кримінального кодексу. Слідство триває.

В Одесі наркоман-неадекват вбив охоронця і поранив іншого od.npu.gov.ua

В Одесі наркоман-неадекват вбив охоронця і поранив іншого od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці розстріляли сім'ю. Стрілка вдалося оперативно затримати співробітникам поліції охорони. За словами перехожих, злочинець був у неадекватному стані.

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