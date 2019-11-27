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29 листопада • оновлено в 11:58
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В Одесі накрили розсадник сталінізму: мережу розлютило відео

3.3т
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В Одесі на вулиці Марсельській патріоти знайшли розсадник сталінізму. У невеликому павільйоні з ремонту техніки вони виявили три портрети і бюст Сталіна, а також один портрет Дзержинського.

Про це повідомив активіст Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі накрили розсадник сталінізму

В Одесі накрили розсадник сталінізму

Дем'ян Ганул/Facebook (скріншот)

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У зв'язку з порушенням закону про декомунізацію Ганул написав заяву в поліцію.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, депутат Одеської міськради від "Опоблоку" Богдан Гіганов розфарбував фасад свого офісу в жовто-сині кольори, щоб його не розмальовували активісти. До цього одеські патріоти зробили кілька написів біля входу в депутатський офіс, залишивши там ще й траурний вінок. Громадськість звинуватила Гіганова у любові до Путіна і Росії після того, як він засвітився в одному з пропагандистських ток-шоу на росТБ.

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Автор
Михайло Бардін
Особа
Йосип Сталін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси активисти
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Сталин в Украину прыйдэ, порядок навэдэ! Слава Украине! Сталину Слава!
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2
1
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Активисты, патриоты - кажется эти слова становятся ругательными.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
ахаха, б@ндеровцы как обычно, стуча в кастрюли и завывая "Сало уронили! Героям - сала" побежали стучать в гестапо . Ущербные чмoшники.
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