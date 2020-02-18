В Одесі накрили банду відомого "злодія в законі". Оперативні фото

В Одесі заблокована діяльність організованого злочинного угруповання, яке контролював один з так званих "злодіїв в законі", що ховається від українського правосуддя.

Злочинна група займалася розбоями та вимаганням на території Одеси і області, повідомили в прес-службі управління СБУ в Одеській області (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

До складу банди входили раніше судимі представники однієї з національних меншин. Своїх жертв вони вибирали, переважно, серед місцевих бізнесменів, з якими провокували штучні конфлікти, а потім змушували їх платити, щоб залагодити неприємності.

За інформацією слідства, підозрювані причетні до серії розбійних нападів із застосуванням вогнепальної зброї, вимагань та грабежів на території Одеської області.

Співробітниками СБУ був задокументований факт вимагання зловмисниками 10 тисяч доларів і кілограма золота у подружньої пари в Одесі. Двох учасників банди правоохоронці затримали в центрі міста під час отримання частини обумовленої суми в 5 тисяч доларів.

На даний момент проводяться обшуки за місцем проживання затриманих. Особи решти учасників банди встановлюються.

В Одесі накрили банду відомого "злодія в законі" Прес-служба СБУ

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання, поєднане з насильством). Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі затримали етнічне злочинне угруповання, що складалося з вихідців з Кавказу і промишляло грабежами і розбійними нападами з використанням клофеліну. Ватажок банди контролював діяльність ще кількох груп кишенькових злодіїв, які "працювали" на території регіону.

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