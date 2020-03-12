В Одесі автохам накинувся з кулаками на велосипедиста, бо той "заважав" йому виїхати з тротуару на проїжджу частину.

Подія трапилася на перехресті проспектів Небесної Cотні і Академіка Глушка. Про це повідомили в комунальному закладі "Центр 077" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Порушника зафіксували камери. Інформація про нього передана в управління Патрульній поліції Одеси.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на розі проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі 28 січня позашляховик автохама провалився під землю.

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