Головна Новини
12 березня • оновлено в 11:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

В Одесі нахабний автохам на тротуарі накинувся на велосипедиста. Відео

442
Читати матеріал російською

В Одесі автохам накинувся з кулаками на велосипедиста, бо той "заважав" йому виїхати з тротуару на проїжджу частину.

Подія трапилася на перехресті проспектів Небесної Cотні і Академіка Глушка. Про це повідомили в комунальному закладі "Центр 077" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Порушника зафіксували камери. Інформація про нього передана в управління Патрульній поліції Одеси.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на розі проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі 28 січня позашляховик автохама провалився під землю.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги