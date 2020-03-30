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1 квітня • оновлено в 10:02
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В Одесі на великій швидкості перекинувся легковик з 4 людьми. Фото

1.4т
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В Одесі на Старій Люстдорфської дорозі біля повороту до села Ліманка 29 березня сталася ДТП з постраждалими. Водій автомобіля Mitsubishi, рухаючись на великій швидкості, не впорався з керуванням, з'їхав в кювет, після чого машина перекинулася.

Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті аварії травми отримали 24-річний водій і двоє пасажирів: 20-річна дівчина і 23-річний хлопець. Їх доставили в лікарню. Ще один 23-річний пасажир авто від госпіталізації відмовився.

Поліція з'ясовує обставини події.

В Одесі на великій швидкості перекинувся легковик

В Одесі на великій швидкості перекинувся легковик

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці Балківській 28 березня відбулося ДТП за участю автомобіля BMW X5. Як пізніше з'ясувалося, п'яний поліцейський перевищив швидкість, не впорався з керуванням і машина перекинулася.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
ДТП в Одесі
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