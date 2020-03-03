В Одесі на вулиці Пушкінській ввечері 2 березня спалахнула пожежа в житловому будинку. Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що загоряння сталося на першому поверсі в коморі під сходами.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

При гасінні вогню на одного з рятувальників впав сходовий проліт. Пожежного з травмами доставили до лікарні. Зараз його життю нічого не загрожує.

На ліквідацію НП знадобилося близько години. З будинку по запасних сходах були евакуйовані 9 людей, з яких 2 дітей. Загиблих і постраждалих серед жителів немає. Площа пожежі склала 5 кв. м. Її причина встановлюється.

В Одесі на рятувальника під час пожежі впав сходовий проліт od.dsns.gov.ua

В Одесі на рятувальника під час пожежі впав сходовий проліт od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі горів черговий пам'ятник архітектури. У ніч на 1-е березня в центрі міста спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку на вулиці Грецькій, 20.

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