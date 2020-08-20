В Одесі мотоцикліст збив жінку з дітьми: очевидці влаштували самосуд. Фото і відео ДТП

Мотоцикліст збив на "зебрі" жінку з дітьми.

В Одесі 19 серпня водій мотоцикла на пішохідному переході на вулиці Семена Палія збив жінку з двома дітьми. В аварії постраждалі отримали незначні травми.

Водночас деякі очевидці події спробували покарати мотоцикліста. Відео інциденту опублікували місцеві Telegram-канали (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що ДТП трапилася приблизно о 19:30 вечора. Жінка з маленькими дітьми переходила дорогу на пішохідному переході біля зупинки "Крижанівка", і тоді їх збив мотоцикл.

В Одесі мотоцикліст збив на "зебрі" жінку з двома дітьми (odessa.online)

Під час падіння одеситка зламала руку, а її діти отримали незначні травми. Всіх їх усе одно госпіталізували до лікарні.

ДТП трапилася на пішохідному переході на вулиці Семена Палія (odessa.online)

Водночас свідки аварії намагалися влаштувати самосуд над мотоциклістом – вони почали бити чоловіка, поки їх не зупинили інші. Так, побитому теж знадобилася медична допомога.

Очевидці намагалися влаштувати самосуд над мотоциклістом (odessa.online)

(Джерела відео: Telegram-канали "Одесса как она есть" і "ХО")

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція встановила авто, яке могло збити 29-річну дівчину на дорозі під Одесою, в районі ринку "7-й кілометр". Транспортний засіб із характерними для ДТП пошкодженнями виявили протягом доби після того, як було знайдено тіло жертви.

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