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В Одесі мотоцикліст збив жінку з дітьми: очевидці влаштували самосуд. Фото і відео ДТП

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Події
37,4 т.

  • Лише з початку літа в Одесі трапилися десятки ДТП із постраждалими і жертвами

  • І не раз доходило до того, що водії, які скоювали аварії, намагалися втекти з місця події

  • Тоді як свідки бралися самостійно карати винуватців – у червні так побили 32-річного керманича Toyota

  • Чоловік збив двох пішоходів біля дитячого майданчику, а після побиття перехожими сам помер у лікарні

ДТП в Одесі

Мотоцикліст збив на "зебрі" жінку з дітьми.

В Одесі 19 серпня водій мотоцикла на пішохідному переході на вулиці Семена Палія збив жінку з двома дітьми. В аварії постраждалі отримали незначні травми.

Водночас деякі очевидці події спробували покарати мотоцикліста. Відео інциденту опублікували місцеві Telegram-канали (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що ДТП трапилася приблизно о 19:30 вечора. Жінка з маленькими дітьми переходила дорогу на пішохідному переході біля зупинки "Крижанівка", і тоді їх збив мотоцикл.

В Одесі мотоцикліст збив на "зебрі" жінку з двома дітьми

В Одесі мотоцикліст збив на "зебрі" жінку з двома дітьми (odessa.online)

Під час падіння одеситка зламала руку, а її діти отримали незначні травми. Всіх їх усе одно госпіталізували до лікарні.

ДТП трапилася на пішохідному переході на вулиці Семена Палія

ДТП трапилася на пішохідному переході на вулиці Семена Палія (odessa.online)

Водночас свідки аварії намагалися влаштувати самосуд над мотоциклістом – вони почали бити чоловіка, поки їх не зупинили інші. Так, побитому теж знадобилася медична допомога.

Очевидці намагалися влаштувати самосуд над мотоциклістом

Очевидці намагалися влаштувати самосуд над мотоциклістом (odessa.online)

(Джерела відео: Telegram-канали "Одесса как она есть" і "ХО")

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція встановила авто, яке могло збити 29-річну дівчину на дорозі під Одесою, в районі ринку "7-й кілометр". Транспортний засіб із характерними для ДТП пошкодженнями виявили протягом доби після того, як було знайдено тіло жертви.

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