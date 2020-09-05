В Одесі мати закрила 3-річного сина в квартирі на кілька днів: від голоду жував пакет

Марина Погорілко Події 22:58, 5.09.2020 Оновлено: 23:02, 5.09.2020

В Одесі мати закрила у квартирі 3-річного сина і пішла на кілька днів.

Як повідомляє 24 канал, це запідозрили сусіди з першого поверху, коли у них почала протікати стеля, оскільки малюк у пошуках води відкрив душ. Відзначається, що дитину забрали працівники соцслужб із поліцейськими, витягнувши його через величезну діру в дверях (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Коли правоохоронці потрапили в квартиру, дитина сиділа під ліжком і від голоду жувала пакет із цукром, вона була брудна і в саднах.

"У квартирі була антисанітарія, не було їжі. Це найстрашніше, що побачили працівники правоохоронних органів і соцслужби – дитина була брудна, ходила в туалет туди, де могла ходити", – розповіла керівниця служби у справах дітей міськради Одеси Юлія Никандрова.

У квартирі була антисанітарія. Скриншот відео
Дитина ходила в туалет, де могла. Скриншот відео

За словами сусідів, мати дитини часто випиває і вживає наркотики, зараз вона на 5-му місяці вагітності – це вже третя її дитина. Крім Володі, якого мати часто залишає самого, у жінки є старша дочка, за якою доглядає бабуся.

"Вона могла його залишити 8-місячного, покласти подушку, докласти пляшечку. Дитина весь час залишалася сама. Було таке, що він міг голий вибігти і бігати тут по вулиці", – повідомила сусідка Олена.

Наразі хлопчик перебуває в дитячому будинку, соцпрацівники готують документи, щоб позбавити матір батьківських прав. Водночас, повідомляється, що вона вже приходила в службу і вимагала повернути дитину. Суд відбудеться через місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жінка носила двомісячну дитину в картатій сумці. Правоохоронці забрали малюка до з'ясування обставин.

Коментувати
Одеса Події

Дивіться також

Пушилин заявил об ударе по ВСУ, Украина не ответила

Співробітники вишу батька Зеленського: він не винен, що син президент, чому він має страждати?

У Криму на місці водосховищ виросла трава: фото водної катастрофи показали в мережі

Українська вчителька – про навчання під час COVІD-19: ми в щитках, по спині тече, в очах все пливе

Пушилін наказав знищити позиції ЗСУ на Донбасі: назвав дату та місце удару