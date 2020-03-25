В Одесі мати з дитиною випали з вікна на п'ятому поверсі. Обидві постраждалі живі.

Пригода трапилася в одній із 5-поверхівок на вулиці Іцхака Рабіна в Малиновському районі Одеси, повідомили в пресслужбі обласної поліції.

Молода жінка випала з вікна разом із 7-річною дівчинкою. Про подію одразу повідомив у поліцію перехожий.

Мати з донькою живуть у цьому будинку. Вони живі. З важкими травмами їх забрала "швидка".

Дівчинка повідомила правоохоронцям жахливі подробиці – мати виштовхнула її з вікна, після чого викинулася сама.

Опитати 49-річну жінку поки неможливо – вона без свідомості. За попередньою інформацією, жінка перебуває на обліку у психіатра.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 КК України "замах на вбивство". Обставини події будуть встановлені слідством.

В Одесі мати виштовхнула дитини з вікна 5 поверху і вистрибнула сама (ілюстрація) regnum.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, пацієнтів з відкритою формою туберкульозу стали переселяти в колишнє стаціонарне відділення для хворих на ВІЛ / СНІД, розташоване на Агрономічній вулиці Одеси.

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