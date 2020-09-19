В Одесі мати побила 2-річну дитину на очах у перехожих: хлопчика забрала швидка. Фото

В Одесі мати на очах у десятків перехожих побила свою дитину. Хлопчика 2,5 років із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку доставили в лікарню.

Про це в Facebook повідомила глава служби по справи дітей Одеської міськради Юлія Нікандрова. Вона зазначила, що жінка була доставлена в поліцію. Сам же побита дитина була при тямі, але у стресовому стані.

"За словами очевидців, жінка перебувала не в адекватному стані. За словами очевидців, жорстокість жінки вийшла за все межі людяності", – йдеться в повідомленні.

Співробітниця служби у справах дітей Ірина Прокопенко з хлопчиком Facebook / Юлія Нікандрова

Нікандровапідкреслила, що співробітниця служби у справах дітей Ірина Прокопенко особисто супроводжувала дитину з медиками в лікарню.

Глава відомства зазначила, що мати хлопчика чекатиме кримінальна справа, нею займається поліція.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області 7-річну дівчинку з вадами слуху та мови била рідна мати.