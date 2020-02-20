Водій маршрутки №190 в Одесі побив одесита, що заступився за молоду матір з дитиною у візку, яку той не пускав в автобус.

Інцидент стався на кінцевій зупинці маршрутки на Італійському бульварі в кінці січня, але відомо про це стало лише зараз. Про це йдеться в сюжеті "Думській-TV" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця)

Водій маршрутки побив одесита Думська-TV

Щоб допомогти жінці, одесит самостійно відкрив задні двері автобусу, за що й поплатився.

"Водій мені нічого не сказав, він просто вилетів з маршрутки і почав бити. Він зламав мені ніс, штовхнув ту жінку, вона втратила свідомість. Приїхала поліція, швидка, і мене закривавленого відвезли в лікарню", – повідомив постраждалий Євген.

Сам же водій автобусу відразу після бійки поїхав за маршрутом.

Постраждалі розповідають, що написали заяву в поліцію, але там не притягнули водія до відповідальності. Як зазначається в офіційній відповіді поліції, правоохоронці не змогли встановити особу водія-дебошира.

Разом з тим, в компанії-перевізнику заявили, що знають про ситуацію і усунули дебошира від роботи на три дні, попередивши його, що в разі повторення ситуації з ним буде розірвано договір.

Потерпілий одесит Євген Думська-TV

Поліція не знайшла водія маршрутки, який побив пасажира Думська-TV

Водій маршрутки побив одесита Думська-TV

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі жорстка бійка маршрутників паралізувала центр міста.

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