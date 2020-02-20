Водій маршрутки №190 в Одесі побив одесита, що заступився за молоду матір з дитиною у візку, яку той не пускав в автобус.
Інцидент стався на кінцевій зупинці маршрутки на Італійському бульварі в кінці січня, але відомо про це стало лише зараз. Про це йдеться в сюжеті "Думській-TV" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця)
Водій маршрутки побив одесита
Думська-TV
Щоб допомогти жінці, одесит самостійно відкрив задні двері автобусу, за що й поплатився.
"Водій мені нічого не сказав, він просто вилетів з маршрутки і почав бити. Він зламав мені ніс, штовхнув ту жінку, вона втратила свідомість. Приїхала поліція, швидка, і мене закривавленого відвезли в лікарню", – повідомив постраждалий Євген.
Сам же водій автобусу відразу після бійки поїхав за маршрутом.
Постраждалі розповідають, що написали заяву в поліцію, але там не притягнули водія до відповідальності. Як зазначається в офіційній відповіді поліції, правоохоронці не змогли встановити особу водія-дебошира.
Разом з тим, в компанії-перевізнику заявили, що знають про ситуацію і усунули дебошира від роботи на три дні, попередивши його, що в разі повторення ситуації з ним буде розірвано договір.
Потерпілий одесит Євген
Думська-TV
Поліція не знайшла водія маршрутки, який побив пасажира
Думська-TV
Водій маршрутки побив одесита
Думська-TV
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі жорстка бійка маршрутників паралізувала центр міста.
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