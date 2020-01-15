В Одесі трапився небезпечний інцидент з Boeing 737: усі деталі

В Одесі ввечері 15 січня через туман не вдалося приземлитися літаку української авіакомпанії Azur Air, який прямував з єгипетського Шарм-ель-Шейха.

Як передає "Думська", Boeing 737-800 не став ризикувати і відразу пішов у зону очікування. У результаті борт полетів в аеропорт "Бориспіль".

В Одесі трапився небезпечний інцидент з Boeing 737 Ілюстрація

Відзначається, що переохолоджений туман при температурі повітря мінус 2 градуси за Цельсієм – велика проблема для льотчиків. Видимість у зоні посадки не більше 200 метрів, вертикальна видимість не більше 60 метрів, причому без прогнозу на поліпшення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео з моментом потрапляння ракети в український Boeing 737 під Тегераном.

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