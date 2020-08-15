В Одесі лікарі відмовляли пацієнту з двобічною пневмонією: волонтерка розповіла про ситуацію з COVID-19

В Одесі місце в лікарні для чоловіка з важким перебігом COVID-19 і двобічною пневмонією довелося "вибивати" з допомогою волонтерів.

Пацієнта з Лиманського району спершу лікували від бронхіту, а тест на коронавірус виявився негативним. Його виписали з місцевої лікарні, і вдома чоловікові стало гірше. Про це на сторінці у Facebook розповіла волонтерка Катерина Ножевнікова.

"Викликають швидку, сатурація 80 (ступінь насичення крові киснем, – ред.). Біжать на КТ – двостороння полісегментарна пневмонія за типом матового скла. Лікар зі швидкої дзвонить в інфекціонку – без позитивного тесту прийняти не можуть. Дзвонить у ДКБ №5 – не приймають, оскільки "житель області", дзвонять у Водників – не приймають, тому що ПРЦ негативний, і місць немає", – розповіла жінка.

У районній лікарні пацієнта також відмовилися приймати, бо в нього результати КТ "ковідного" типу. У підсумку чоловіка та його дружину таки госпіталізували до лікарні Водників, але після того, як тести показали коронавірус у подружжя.

"Дзвінки в НСЗУ, в департамент, лікарям. Усі намагаються всіма силами допомогти. І допомагають. Ось тільки не працює система, хоч ти трісни. І завтра, коли хворих стане ще більше, на що розраховувати вже простим людям, я не знаю", – обурилася Ножевнікова.

Волонтерка показала свою переписку

Facebook / Катерина Ножевнікова

Facebook / Катерина Ножевнікова

Facebook / Катерина Ножевнікова

Facebook / Катерина Ножевнікова

Facebook / Катерина Ножевнікова

Facebook / Катерина Ножевнікова

Facebook / Катерина Ножевнікова

Скриншот поста

Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на 15 серпня до ослаблення карантину не готові шість областей і місто Київ, де перевищено показник захворюваності.