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7 лютого • оновлено в 09:14
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В Одесі лікар влаштував публічну екзекуцію хлопцю напідпитку. Відео

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В Одесі лікар швидкої допомоги бризнув в обличчя газовим балончиком хлопцю напідпитку, який сидів на тротуарі, а також став топтати його ногами.

Про це повідомили в телеграм-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Небайдужі перехожі підійшли зупинити медика, який не зміг пояснити свій вчинок і, злякавшись, викликав охорону.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі на проспекті Шевченка військовий медик за кермом Toyota Сamry в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і врізався в дерево.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Червоний Данило
Червоний Данило
мудло с камерой. вместо того чтобы взять алкаша к себе домой, помыть, побрить и накормить, решил осудить врача!
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