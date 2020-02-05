В Одесі лікар влаштував публічну екзекуцію хлопцю напідпитку. Відео

В Одесі лікар швидкої допомоги бризнув в обличчя газовим балончиком хлопцю напідпитку, який сидів на тротуарі, а також став топтати його ногами.

Про це повідомили в телеграм-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Небайдужі перехожі підійшли зупинити медика, який не зміг пояснити свій вчинок і, злякавшись, викликав охорону.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі на проспекті Шевченка військовий медик за кермом Toyota Сamry в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і врізався в дерево.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!