Головна Новини
17 лютого • оновлено в 19:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

В Одесі лихач ледь не зніс вагітну на пішохідному переході: відео потрапило в мережу

1.8т
Читати матеріал російською

В Одесі водій ледь не задавив вагітну дівчину, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

Інцидент стався на вул Ак. Філатова, 26. Відео з реєстратора попутного автомобіля було опубліковано в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі лихач ледь не зніс вагітну на пішохідному переході

В Одесі лихач ледь не зніс вагітну на пішохідному переході

На відео помітно, що водій білої іномарки з затоновані стеклами навіть і не подумав зупинитися перед пішохідним переходом і пролетів в декількох метрах від вагітної дівчини.

Новини
У центрі Одеси поліцейський збив жінку з дитиною

У свою чергу, автор відеоролика не зміг стримати емоцій.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, автохам в Одесі ледве не задавив жінку з малюком в колясці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП в Одесі новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги