В Одесі лихач ледь не зніс вагітну на пішохідному переході: відео потрапило в мережу

В Одесі водій ледь не задавив вагітну дівчину, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

Інцидент стався на вул Ак. Філатова, 26. Відео з реєстратора попутного автомобіля було опубліковано в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі лихач ледь не зніс вагітну на пішохідному переході

На відео помітно, що водій білої іномарки з затоновані стеклами навіть і не подумав зупинитися перед пішохідним переходом і пролетів в декількох метрах від вагітної дівчини.

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У свою чергу, автор відеоролика не зміг стримати емоцій.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, автохам в Одесі ледве не задавив жінку з малюком в колясці.

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