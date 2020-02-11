В Одесі ледь не згорів тролейбус із людьми. Відео

В Одесі на вулиці Маріїнській 11 лютого відбулося замикання контактної мережі під час руху тролейбуса з людьми.

Очевидці побачили полум'я та іскри. Про це повідомили у телеграм-каналі Одеса info (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті НП ніхто не постраждав. Пасажирів вчасно евакуювали із транспортного засобу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі водій тролейбуса жорстоко побив пасажира – спочатку в салоні, а після того, як потерпілий вийшов із транспорту, пішов за ним і "добивав" на вулиці.

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