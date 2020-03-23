В Одесі місцевий прокурор заразився COVID-19: з'явилося спростування

В Одесі в одного з місцевих прокурорів нібито виявили новий коронавірус COVID-19.

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Про це виданню "Думская" в понеділок, 23 березня, повідомило джерело в правоохоронних органах. Однак, незабаром заммера Павло Вугельман спростував інформацію.

"Дійсно, прокурор заразився коронавірусом, – який протягом вже тривалого періоду часу не перебуває у Одесі. Він не комунікує ні з одним одеситом і не комунікував", – розповів він.

Коронавірус в Одесі Колаж

За даними джерела "Думской", прокурор П. днів десять тому прилетів з Єгипту. Спочатку жодних симптомів не було, але на днях у нього піднялася температура. Чоловіка відвезли до Києва, де госпіталізували. Експрес-тест підтвердив діагноз COVID-19.

Журналісти зазначили, що 23 березня у прокуратурі, де нібито працював інфікований, провели дезінфекцію. Усім людям, які контактували з правоохоронцем, порадили самоізолюватися.

Як писав OBOZREVATEL, до Верховної Ради внесли законопроєкт депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Качури, згідно з яким Кабінет міністрів на період пандемії коронавірусу буде встановлювати ціни на товари першої необхідності, зокрема медичні маски. Спекулянтів запропоновано карати штрафами і кримінальною відповідальністю.

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