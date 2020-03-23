В Одесі "коронавірусний терорист" намагається заразити містян: мережу обурило відео

В Одесі неадекватний чоловік в останні дні намагається заразити городян якоюсь хворобою.

Він плює на свої пальці, після чого розтирає слюні по перилах магазинів і по ручкам автомобілів. Відповідним відео діляться одесити в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі "коронавірусний терорист" намагається заразити містян

Зокрема, чоловік був помічений в Київському районі Одеси: на вулиці Ільфа та Петрова а також біля парковки одного з торгових центрів.

У коментарях до відео одесити обурилися інцидентом:

"Таких уродів треба бити, бережіть себе!", "А ми думаєм что нам нічого не загрожує", "Треба було не знімати, а в голову дати і поліцію викликати", "Убити його мало!", "Кошмар! Це відео в поліцію треба віднести!"," Чому ніхто його не зупинив?", "Боже мій, нас чекає біда", – пишуть жителі Одеси.

Одесити обурені діями "Коронавірусние терориста"

Одесити обурені діями "Коронавірусние терориста"

Одесити обурені діями "Коронавірусние терориста"

Одесити обурені діями "Коронавірусние терориста"

Як раніше повідомляє OBOZREVATEL, на минулому тижні в Одесі поліція зловила ще одного коронавірусного "терориста"

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