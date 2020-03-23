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23 березня • оновлено в 13:40
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В Одесі "коронавірусний терорист" намагається заразити містян: мережу обурило відео

5.3т
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В Одесі неадекватний чоловік в останні дні намагається заразити городян якоюсь хворобою.

Він плює на свої пальці, після чого розтирає слюні по перилах магазинів і по ручкам автомобілів. Відповідним відео діляться одесити в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі "коронавірусний терорист" намагається заразити містян

В Одесі "коронавірусний терорист" намагається заразити містян

Зокрема, чоловік був помічений в Київському районі Одеси: на вулиці Ільфа та Петрова а також біля парковки одного з торгових центрів.

У коментарях до відео одесити обурилися інцидентом:

"Таких уродів треба бити, бережіть себе!", "А ми думаєм что нам нічого не загрожує", "Треба було не знімати, а в голову дати і поліцію викликати", "Убити його мало!", "Кошмар! Це відео в поліцію треба віднести!"," Чому ніхто його не зупинив?", "Боже мій, нас чекає біда", – пишуть жителі Одеси.

Одесити обурені діями "Коронавірусние терориста"

Одесити обурені діями "Коронавірусние терориста"

Одесити обурені діями "Коронавірусние терориста"

Одесити обурені діями "Коронавірусние терориста"

Одесити обурені діями "Коронавірусние терориста"

Одесити обурені діями "Коронавірусние терориста"

Одесити обурені діями "Коронавірусние терориста"

Одесити обурені діями "Коронавірусние терориста"

Як раніше повідомляє OBOZREVATEL, на минулому тижні в Одесі поліція зловила ще одного коронавірусного "терориста"

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Тема
Коронавірус
Теги
НП в Одесі новини Одеси
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Livesey David
Livesey David
Ни съим, так понадкусаю. ))
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Сейчас могут и прибить
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Одеса Події

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