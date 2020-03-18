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18 березня • оновлено в 14:32
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В Одесі коронавірус підозрюють вже у 17 осіб: всі подробиці

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В Одесі з підозрою на коронавірус COVID-19 госпіталізовано 17 осіб

Десятеро з них потрапили до лікарень за минулу добу. Про це на сесії міськради 18 березня повідомила головлікар Одеської міської інфекційної клінічної лікарні Світлана Лаврюкова.

Загроза коронавірусу в Одесі

Загроза коронавірусу в Одесі

В основному це молоді люди, які раніше відвідували країни з епідемією коронавірусу,

За її словами, у цих пацієнтів – ознаки респіраторної інфекції в різних поєднаннях - підвищення температури, кашель, нежить. Стан – задовільний та середньої тяжкості. На даний момент очікуються результати аналізів.

Лаврюкова підкреслила, що позитивних відповідей на коронавірус в місто поки не надходило.

Нагадаємо, що станом на 17 березня в Одесі та області підозрювали коронавірус у 11 осіб.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через коронавірус скасували призов до армії.

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Тема
Коронавірус
Теги
НП в Одесі новини Одеси
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