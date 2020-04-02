У співробітниці мерії Одеси лабораторно підтверджено зараження коронавірусом COVID-19. Жінка працює у відділі звернень громадян.

Про це повідомили в пресслужбах муніципалітету та ОДА.

Таким чином, за станом на 14.00 2 квітня в Одесі і області офіційно підтверджені 15 випадків захворювання коронавирусной інфекцією: 10 заражених в Одесі, 2 в Південному і по 1 в Подільську, Усатово і Нерубайському.

Хвора співробітниця одеської мерії 1977 р.н. в останні 14 днів за кордон не виїжджала. Зараз визначається коло її контактів на роботі і в побуті. У зв'язку з цим випадком міська рада переходить на особливий режим роботи – повідомив в Facebook віце-мер Павло Вугельман.

Відзначимо, що всі 15 пацієнтів з діагнозом коронавірус, станом на 2 квітня зареєстрованих в Одесі і області, знаходяться в міській інфекційній лікарні.

В Одесі коронавірус діагностували у співробітниці мерії

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі станом на 9:00 2 квітня з підозрою на коронавірусну інфекцію за добу звернулися 26 осіб. 124 пацієнта очікують результати аналізів з вірусологічної лабораторії.

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