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7 квітня • оновлено в 10:57
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В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики: подробиці і оперативні фото

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Одеські поліцейські, затримані напередодні під час отримання хабара, намагалися організувати збут наркотиків.

Крім 3-х тисяч доларів, які копи вимагали від наркодилера за непритягнення його до кримінальної відповідальності, вони наполягали на тому, щоб затриманий продавав саме їх "зілля", повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця ).

Двох співробітників Управління поліції охорони (молодшого інспектора і поліцейського-водія) затримали 6 квітня під час отримання 400 доларів, які стали останньою частиною суми в 1150 доларів, отримання якої вдалося задокументувати. При цьому з'ясувалося, що копи змушували затриманого торгувати наркотиками, які вони йому нададуть.

В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики

В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики

Facebook / ДБР

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (збут наркотиків групою осіб) та за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики

В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики

Facebook / ДБР

В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики

В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики

Facebook / ДБР

В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики

В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики

Facebook / ДБР

В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики

В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики

Facebook / ДБР

В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики

В Одесі копи вимагали від дилера продавати їх наркотики

Facebook / ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі затримали відомого "злодія в законі" Автанділа Кобешавідзе, відомого під прізвиськом Авто Копала. Він приїхав в Україну з Росії, де за статус в кримінальній ієрархії передбачена кримінальна відповідальність.

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Україна Одеса
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