В Одесі патрульні розшукали і оштрафували автохама, який в годину пік на 20 хвилин кинув свій Nissan X-Trail прямо на проїжджій частині вулиці Рішельєвській.
Через це утворився серйозний затор. Про це повідомили в пресслужбі управління Патрульній поліції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Чоловік, вирішивши свої справи, сів в машину і поїхав.
Відзначимо, що раніше кадри з порушником в мережі розмістила муніципальна служба відеоспостереження "Центр 077".
Автохама розшукали через кілька днів і оштрафували на 510 гривень.
В Одесі копи покарали автохама, який кинув авто на дорозі
"Центр 077"
В Одесі копи покарали автохама, який кинув авто на дорозі
Патрульна поліція в Одеській області
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , автохам з Одеси, який ледь не розчавив коляску, розгнівав мережу. Водій, паркуясь, мало не зім'яв маму з дитиною.
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