В Одесі патрульні розшукали і оштрафували автохама, який в годину пік на 20 хвилин кинув свій Nissan X-Trail прямо на проїжджій частині вулиці Рішельєвській.

Через це утворився серйозний затор. Про це повідомили в пресслужбі управління Патрульній поліції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Чоловік, вирішивши свої справи, сів в машину і поїхав.

Відзначимо, що раніше кадри з порушником в мережі розмістила муніципальна служба відеоспостереження "Центр 077".

Автохама розшукали через кілька днів і оштрафували на 510 гривень.

В Одесі копи покарали автохама, який кинув авто на дорозі "Центр 077"

В Одесі копи покарали автохама, який кинув авто на дорозі Патрульна поліція в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , автохам з Одеси, який ледь не розчавив коляску, розгнівав мережу. Водій, паркуясь, мало не зім'яв маму з дитиною.

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