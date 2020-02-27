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27 лютого • оновлено в 12:44
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В Одесі копи покарали автохама, який кинув авто на дорозі. Фото і відео

5.5т
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В Одесі патрульні розшукали і оштрафували автохама, який в годину пік на 20 хвилин кинув свій Nissan X-Trail прямо на проїжджій частині вулиці Рішельєвській.

Через це утворився серйозний затор. Про це повідомили в пресслужбі управління Патрульній поліції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Чоловік, вирішивши свої справи, сів в машину і поїхав.

Відзначимо, що раніше кадри з порушником в мережі розмістила муніципальна служба відеоспостереження "Центр 077".

Автохама розшукали через кілька днів і оштрафували на 510 гривень.

В Одесі копи покарали автохама, який кинув авто на дорозі

В Одесі копи покарали автохама, який кинув авто на дорозі

"Центр 077"

В Одесі копи покарали автохама, який кинув авто на дорозі

В Одесі копи покарали автохама, який кинув авто на дорозі

Патрульна поліція в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , автохам з Одеси, який ледь не розчавив коляску, розгнівав мережу. Водій, паркуясь, мало не зім'яв маму з дитиною.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
опа..еще не в НАТО ,а уже копы))
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