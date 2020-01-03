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3 січня • оновлено в 13:50
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В Одесі копи піймали 4 коней: що сталося. Відео

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В Одесі на проспекті Свободи вранці 3 грудня патрульні виявили 4 коней, які йшли вздовж проїжджої частини.

Про це повідомили на сторінці Патрульній поліції Одеської області в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Копи почали пошуки господаря тварин. Виявилося, що коні належать жінці, яка живе неподалік. Одеситка сама попрямувала на їх пошуки. Вона розповіла, що коні були прив'язані у неї на подвір'ї, але якимось чином відчепилися і пішли.

Жінка подякувала інспекторам за допомогу і забрала скакунів додому.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на перехресті вулиць Великій Арнаутській та Преображенській дівчата на двох конях біля пішохідного переходу пустили коней галопом в людей. В результаті інциденту постраждала жінка.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
поліція новини Одеси
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