В Одесі копи піймали 4 коней: що сталося. Відео

В Одесі на проспекті Свободи вранці 3 грудня патрульні виявили 4 коней, які йшли вздовж проїжджої частини.

Про це повідомили на сторінці Патрульній поліції Одеської області в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Копи почали пошуки господаря тварин. Виявилося, що коні належать жінці, яка живе неподалік. Одеситка сама попрямувала на їх пошуки. Вона розповіла, що коні були прив'язані у неї на подвір'ї, але якимось чином відчепилися і пішли.

Жінка подякувала інспекторам за допомогу і забрала скакунів додому.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на перехресті вулиць Великій Арнаутській та Преображенській дівчата на двох конях біля пішохідного переходу пустили коней галопом в людей. В результаті інциденту постраждала жінка.

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