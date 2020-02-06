В Одесі іноземець влаштував стрілянину через сварку на дорозі

Одеські правоохоронці затримали уродженця Кавказу, який спробував вирішити дорожній конфлікт стріляниною з пістолету.

В результаті інциденту, який стався в Приморському районі Одеси, ніхто не постраждав. За фактом хуліганства розпочато кримінальне провадження, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

Поліцейські Одеси затримали стрільця-іноземця ГолосUA

Суперечка між 27-річним водієм автомобіля "Hyundai Accent" і водієм мікроавтобуса "Mercedes Sprinter" сталася на вулиці Генуезьскій через ненадання мікроавтобусом переваги в проїзді по круговій розв'язці.

Поки обидва водії вирішували, хто з них прав, пасажир автобуса вистрілив в бампер автомобіля опонента, після чого разом з водієм покинув місце події. Про стрілянину в поліцію повідомив водій легковика.

Оперативники Шевченківського відділення поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний громадянин однієї з країн Закавказзя, який проживає в Одесі.

Було встановлено, що чоловік вже є фігурантом кримінального виробництва за фактом розбою і зараз перебуває під домашнім арештом. За місцем проживання чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили два пістолети травматичної дії. Їх направили на експертизу.

В рамках розпочатого провадження у ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України ("Хуліганство") правопорушникові повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліція запобігла збройним розборкам.

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