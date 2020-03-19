В Одесі іноземець вбив чоловіка після сварки в сквері. Фото, відео

В Одеському сквері вбили чоловіка, вдаривши його ножем в шию. За підозрою в скоєнні злочину поліція затримала іноземця.

Трагедія трапилася в ході спільного розпиття чоловіками спиртного, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути фото та відео, доскролльте сторінку до кінця).

Свого вбивцю жертва впізнала за кілька годин перед смертю. Чоловіки познайомилися в районі залізничного вокзалу і вирішили разом випити в Стеросенном сквері.

Під час розпиття між товаришами по чарці виникла сварка, в результаті чого один з чоловіків вдарив іншого ножем в область шиї. Після цього злочинець зник. Перехожі викликали потерпілому "швидку", але медики констатували смерть.

Протягом декількох годин правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 35-річний уродженець Кавказу. Під час обшуку у нього вилучили закривавлений ніж. Свою провину затриманий не заперечував, але пояснити мотив вбивства не зміг.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Підозрюваному загрожує до 15 років в'язниці. До обрання судом запобіжного заходу іноземного гостя помістили в ізолятор тимчасового тримання.

В Одесі іноземець вбив чоловіка після сварки в сквері ГУНП в Одеській області

В Одесі іноземець вбив чоловіка після сварки в сквері ГУНП в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України припинила діяльність інтернет-агітатора з Одеси, який поширював фейки про коронавіруси COVID-19 і пропагував сепаратизм. Оперативники спецслужби встановили, що одесит не тільки поширював неправдиву інформацію про коронавіруси, а й публікував матеріали із закликами до зміни кордонів країни

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