В Одесі хочуть випустити з СІЗО ватажка небезпечної банди. Фото, відео

З Одеського СІЗО "збирається" вийти на свободу ватажок розбійної банди, яка здійснила в Одесі більше 10 нападів. Громадянину Росії Гамзату Салманову, якого в РФ шукають за вбивтсво, апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.

Таке рішення прийняли судді Наталія Грідіна, Олександр Кравець та Віталій Мандрик, пише Dumskaya. (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією видання, в слідчому ізоляторі очікують підвезення судового рішення.

35-річний Гамзат Салманов був затриманий зі спільниками в березні цього року за підозрою в організації понад 10 розбійних нападів.

В Одесі хочуть випустити з СІЗО ватажка небезпечної банди Dumskaya

Банда діяла в Одесі, вибираючи жертв серед відвідувачів нічних клубів, яких очікували на вулиці. Один з розбійників підходив до жертви і, зробивши вигляд, що прийняв за знайомого, обіймав або тиснув руку. У цей час інші спільники оточували жертву і відводили подалі. Потім, погрожуючи зброєю та фізичною розправою, бандити забирали гроші і телефони.

Ватажок і ще 10 членів його банди були затримані співробітниками стратегічних розслідувань Нацполіціі. В Одесі пройшли 14 обшуків, в результаті яких було вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї, гранату і відібране у жертв майно.

В Одесі хочуть випустити з СІЗО ватажка небезпечної банди ГУНП в Одеській області

В Одесі хочуть випустити з СІЗО ватажка небезпечної банди ГУНП в Одеській області

В Одесі хочуть випустити з СІЗО ватажка небезпечної банди ГУНП в Одеській області

В Україну Гамзат Салманов в'їхав приблизно півтора роки тому нелегально з Росії, де він в розшуку за підозрою у вбивстві, вимаганні та розбої в складі ОЗГ.

В Одесі хочуть випустити з СІЗО ватажка небезпечної банди Dumskaya

В Одесі хочуть випустити з СІЗО ватажка небезпечної банди ГУНП в Одеській області

При затриманні в Одесі підозрюваний надав паспорт громадянина України на ім'я Мінеско Володимира Костянтиновича 1991 року народження, виданий в Суворовському районі Одеси. Пізніше було встановлено, що документ отримано на підставі неправдивої інформації і, швидше за все, за хабар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі затримали відомого "злодія в законі" Автанділа Кобешавідзе, відомого під прізвиськом Авто Копала. Він приїхав в Україну з Росії, де за статус в кримінальній ієрархії передбачена кримінальна відповідальність.

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