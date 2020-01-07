В Одесі феєрверк запустили в натовп людей: НП потрапила на відео

В Одесі в новорічну ніч у жителів і гостей міста випадково запустили феєрверк.
Надзвичайна подія трапилася на Театральній площі, де зібралися сотні людей. Відео інциденту лише напередодні потрапило в мережу.
На кадрах видно, як феєрверк почав хаотично вибухати серед натовпу. Однак внаслідок НП ніхто не постраждав.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Житомирській області чоловік отримав важкі травми внаслідок вибуху салюту під час святкування Нового року.
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