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7 січня • оновлено в 18:10
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В Одесі феєрверк запустили в натовп людей: НП потрапила на відео

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В Одесі в новорічну ніч у жителів і гостей міста випадково запустили феєрверк.

Надзвичайна подія трапилася на Театральній площі, де зібралися сотні людей. Відео інциденту лише напередодні потрапило в мережу.

На кадрах видно, як феєрверк почав хаотично вибухати серед натовпу. Однак внаслідок НП ніхто не постраждав.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Одеса
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