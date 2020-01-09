В Одесі екс-чиновнику пробачили хабар і бійку з поліцією: подробиці

В Одесі колишнього чиновника Малиновської райадміністрації, який при отриманні хабара побив співробітницю міліції, не могли засудити 10 років.

У підсумку йому вдалося уникнути покарання через закінчення терміну давності справи. Про це повідомило видання 368.media.

Історія почалася в квітні 2009 року. Співробітник відділу контролю самовільного будівництва вимагав 3 000 доларів у одесита, щоб "закрити очі" на незаконне розширення балкона.

Його затримали при отриманні грошей в службовому кабінеті, при цьому чиновник влаштував бійку з оперативниками. Одна зі співробітниць отримала струс мозку та інші ушкодження.

У суді, який тягнувся 10 років, хабарник свої провини не визнавав і стверджував, що гроші йому підкинули. В результаті суд засудив його до 5 років позбавлення волі, але тут же відпустив через закінчення терміну давності справи.

В Одесі екс-чиновнику пробачили хабар і бійку з поліцією informator.ua (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Новомосковську Дніпропетровської області співробітників державного кадастру спіймали на великому хабарі .

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