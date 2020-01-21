В Одесі двоє дітей отруїлися чадним газом: що трапилося

В Одесі в квартирі на проспекті Шевченка двоє дітей отруїлися чадним газом.

9-річна дівчинка і 6-річний хлопчик доставлені в реанімацію. Вони перебували вдома разом з матір'ю. Жінка не постраждала. Про це повідомляє Думська з посиланням на джерело в поліції.

Причиною НП стала несправна газова колонка, яка довго горіла без вентиляції. Обставини події з'ясовуються.

В Одесі двоє дітей отруїлися чадним газом cosmo-frost.ru (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі п'яний поліцейський, перебуваючи поза службою, збив шлагбаум і скоїв наїзд на двох пішоходів. Внаслідок чоловіка 1970 р.н. і жінку 1972 р.н. госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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