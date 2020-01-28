Відновити згорілу будівлю Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу неможливо.
Таку думку під час спілкування з журналістами висловив депутат Одеської міськради Олександр Іваницький. Про це повідомляє odessitua.com (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Конструкції пам'ятника архітектури прибуткового будинку Асвадурова після пожежі повністю втратили міцність. Тому будівлю залишається тільки розібрати і відбудувати заново – зазначив Іваницький.
Також мер Одеси Геннадій Труханов зажадав від профільних служб якомога швидше вирішити питання з консервацією згорілого коледжу, щоб можна було відкрити автомобільний рух по вулиці Троїцькій, яку було перекрито після пожежі в цілях безпеки.
В Одесі дали невтішний прогноз по згорілому коледжу
odessa.online
В Одесі дали невтішний прогноз по згорілому коледжу
odessa.online
В Одесі дали невтішний прогноз по згорілому коледжу
odessa.online
В Одесі дали невтішний прогноз по згорілому коледжу
odessa.online
Як повідомляв OBOZREVATEL :
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
5 грудня близько 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло.
Одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд прийняв рішення по директору згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
Влада Одеси виділила постраждалим в пожежі на вулиці Троїцької з благодійного фонду міськради від 10 до 50 тис. Грн.
Щоб уникнути відповідальності, начальник Головного управління ДСНС по Одеській області Віктор Федорчак пішов в декрет, однак пізніше все ж був звільнений.
21 грудня Кабмін України офіційно озвучив причину трагедії.
27 січня Заводський районний суд Миколаєва 27 січня відправив під нічний домашній арешт екс-начальника Одеського обласного управління ДСНС Віктора Федорчука.
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