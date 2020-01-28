В Одесі дали невтішний прогноз по згорілому коледжу

Відновити згорілу будівлю Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу неможливо.

Таку думку під час спілкування з журналістами висловив депутат Одеської міськради Олександр Іваницький. Про це повідомляє odessitua.com (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Конструкції пам'ятника архітектури прибуткового будинку Асвадурова після пожежі повністю втратили міцність. Тому будівлю залишається тільки розібрати і відбудувати заново – зазначив Іваницький.

Також мер Одеси Геннадій Труханов зажадав від профільних служб якомога швидше вирішити питання з консервацією згорілого коледжу, щоб можна було відкрити автомобільний рух по вулиці Троїцькій, яку було перекрито після пожежі в цілях безпеки.

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