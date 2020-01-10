В Одесі чоловік влаштував стрілянину по дітях: фото й відео з місця НП

В Одесі 10 січня на вулиці Скворцова чоловік із вікна багатоповерхівки відкрив стрілянину по перехожих, зокрема по дітях, що гралися у дворі.

Про це повідомили в Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як передає Odessa.online, стрільця затримали й доставили у відділення. Про характер травм, які отримали потерпілі, поки не повідомляється.

У пабліку ОСББ будинку, де трапилася стрілянина, жителі діляться враженнями про бешкетника.

"Напився", "Ну це вже взагалі", – пишуть люди.

В Одесі чоловік влаштував стрілянину по дітях xydessa/telegram

Поліція за фактом стрілянини проводить слідчі дії.

В Одесі чоловік влаштував стрілянину по дітях xydessa/telegram

В Одесі чоловік влаштував стрілянину по дітях xydessa/telegram

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поліція Одеси опублікувала відео з неадекватним, який на автомобілі збив шлагбаум у аеропорту і повідомив про закладену бомбу в пасажирському терміналі.

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