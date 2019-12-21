В Одесі чоловік у капюшоні вкрав будиночок у кота і потрапив на відео

Невідомий чоловік викрав вночі 20 грудня в Одесі будиночок для кота, розташований біля входу в один з місцевих магазинів.

Для того, щоб вкрасти котячий будинок, злодію довелося витрусити тваринку з його житла. Відео розміщено у Facebook-спільноті "Підслухано.Одеса" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Господар магазину "Фасоль" в житловому комплексі "Альтаїр-2" купив будиночок місцевому котику і покрив його плівкою від дощу. Однак якайсь недолюдина вирішила витрусити кицю і забрати будиночок собі. Ймовірно, чоловіку потрібніше", – йдеться в публікації спільноти.

В Одесі злодій вкрав будинок у кота buro247.ua

"Якщо раптом ви його впізнали, прохання: при зустрічі наступити на ногу, відібрати кепку або попросити повернути будиночок коту. Спасибі", – додали автори поста.

В Одесі злодій вкрав будиночок у кота Facebook-спільнота Odessa_Hello

В Одесі злодій вкрав будиночок у кота Facebook-спільнота Odessa_Hello

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-недотепі. Кот примудрився застрягти в ванній кімнаті між труб.

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